روسيا تعتزم مواصلة بذل جهودها للحفاظ على معاهدة القوات النووية متوسطة وقصيرة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم مواصلة بذل الجهود السياسية والدبلوماسية، من أجل دعم معاهدة القوات النووية متوسطة وقصيرة المدى، بغض النظر عن نتائج التصويت في لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين: "نحن مستاؤون بشدة من نتائج التصويت في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النظر في مقترحات المشروع الروسي لتعديل معاهدة القوات النووية متوسطة وقصيرة المدى، ويثير الاستغراب حقيقة أن عرقلة العمل على وثيقة لا يمكن التشكيك في أهمتها بذريعة إجرائية مزعومة"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار البيان، إلى أنه لم تجر مباحثات مفصلة حول هذا المشروع، وصوتت 55 دولة في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد مجرد فكرة النظر في إمكانية الحفاظ على الاتفاقية.