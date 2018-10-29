ضبط سائق استولى على 7176 عبوة زيت تمويني لبيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط سائق لتجميعه كميات كبيرة من زيت الطعام المدعم، بقصد بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف زكي مدير المباحث، بتوافر معلومات وتحريات لشرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام المدعو "أحمد.ع.م ظ" 44 عاما، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة، حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام التمويني المدعم لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة بفارق السعر، مستخدما السيارة رقم "س ل أ - 5719".

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها، محملة 598 كرتونة بإجمالي 7176 عبوة زيت تمويني مدعم، باستلامها من الشركة المنتجة لبيعها فى السوق السوداء بدون تسليمها إلى المخزن التابع للشركة العامة للجملة، محققا أرباحا غير مشروعة، من خلال الاستيلاء على الدعم والإضرار بالاقتصاد القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.