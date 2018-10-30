السيسي يلتقي في برلين الرئيس التنفيذي لشركة «تيسنكروب» لصناعة الأسمدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته فى برلين السيد رالف ريشمان الرئيس التنفيذ لشركة "تيسنكروب" لصناعة الأسمدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر ، خاصة فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى أنه فى إطار سياسة تعظيم القيمة المضافة للصناعات والمنتجات المصرية ، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي بما له من دور هام فى مجال صناعة الأسمدة ، فإن مصر حريصة على تطوير التعاون مع الشركة فى مجال تصنيع الأسمدة، وذلك على ضوء تزايد الطلب المحلي والعالمى على منتجات الأسمدة.

وقد أكد الرئيس التنفيذى لشركة "تيسنكروب" على سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيراً إلى حرص الشركة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذى تبلور مؤخراً فى التعاون مع شركة أبو قير للأسمدة ، كما أكد ريشمان عن استعداد الشركة لدراسة زيادة استثمارتها فى هذا المجال الحيوي فى مصر.