الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

تمكنت قوات الجيش الجزائري من ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة "برج باجي مختار " جنوبي البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، بأنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت دورية للجيش أمس دورية خلال عمليات بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج "باجي مختار " بالمنطقة العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأضاف البيان أن المخبأ يحتوي على رشاش ثقيل عيار 12,7 ملليمتر؛ وبنادق نصف آلية من نوع "سيمونوف"؛ وبندقية "تكرارية"؛ و4 صواريخ مضادة للدبابات؛ وقنبلتين يدويتين؛ و حامل رشاش 12,7 ملليمتر.

وأشار إلى أنه تم ضبط أيضا 2984 طلقة من مختلف العيارات، لافتا إلى أن هذه العملية النوعية تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود للحفاظ على السلامة والأمن ، وإحباط أية محاولة اختراق أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.