أشبيلية يصالح جماهيره بثنائية في هويسكا بالدوري الإسباني

عاد أشبيلية إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه هويسكا اليوم الأحد في المرحلة العاشرة بالمسابقة.

وارتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الصدارة التي يحتلها برشلونة، فيما تجمد رصيد هويسكا عند خمس نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وتقمص بابلو سارابيا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي أشبيلية في الدقيقتين 65 و78، فيما تكفل خورخي بوليدو بتسجيل هدف هويسكا الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز ليعيد الابتسامة مجددا إلى جماهير أشبيلية التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق الكبير 2 / 4 أمام مضيفه برشلونة في المرحلة الماضية بالبطولة.