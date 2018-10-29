«ماكرون» يهنئ جايير بولسونارو على فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس البرازيل المنتخب جايير بولسونارو على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وذكر بيان صادر عن الإليزية، أوردت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية مقتطفات منه اليوم الاثنين، أن ماكرون سلط الضوء على القيم المشتركة لتعزيز المبادئ الديمقراطية في البلدين، وأن فرنسا ترغب في مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع البرازيل لمواجهة التحديات المعاصرة الكبيرة التي من بينها تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن بولسونارو حصل على 55 في المائة من الأصوات مقابل 45 في المائة لصالح منافسه اليساري فرناندو حداد بعد فرز أغلبية الأصوات.