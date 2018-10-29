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السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة - أسوان

أحمد كساب:
نشر فى : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:33 م | آخر تحديث : الإثنين 29 أكتوبر 2018 - 12:33 م

أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، انتظام حركة مسير القطارات على خط "القاهرة - أسوان"، لافتة إلى أن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية باستثناء سقوط عجلة من بوجي أحد الجرارات أثناء عمل مناورة داخل الورش بحوش محطة الاقصر، بعيداً عن الخطوط الطوالى دون تأثير على حركة مسير القطارات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، أن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية على خطوط الهيئة، مناشداً وسائل الإعلام بالرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد الذى يقدم خدماته لكافة المواطنين.


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