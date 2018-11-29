تقرير أولي يعزو اصطدام فرقاطة نرويجية بناقلة نفط إلى خطأ في الاتصال

أفاد تقرير أولي نشر اليوم الخميس، بأن الفرقاطة التابعة للبحرية النرويجية التي اصطدمت بناقلة نفط مطلع الشهر الجاري لم تكن تدرك أنها تتحرك نحو سفينة أخرى.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة أن طاقم الفرقاطة "كيه.ان.ام هيلج انجشتاد"، اعتقد ، قبل وقوع التصادم قبالة الساحل النرويجي ، أنه يتحرك نحو جسم ثابت.

وتضررت السفينة بشكل سيء للغاية في الحادث الذي وقع يوم 8 نوفمبر الجاري، حيث جنحت خلاله وغرقت على ما يبدو بشكل تام. وفي حين لم تتمكن السلطات من إنقاذ السفينة ، إلا أنه تمكنت من إنقاذ الطاقم بأكمله.

وقال التقرير إن ناقلة النفط "تي اس سولا" كانت قد قامت بإضاءة سطح السفينة أثناء مغادرتها، مما جعل عملية التعرف على أضواء الملاحة صعبة.

وأضاف التقرير : "من بعيد ، كان من الصعب التفرقة بين الضوء على سطح الناقلة والأضواء الصادرة من الميناء".