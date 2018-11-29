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الجيش الأفغاني: مقتل وإصابة 70 مسلحا في عمليات استمرت 4 أيام بقندوز

كابول - د ب أ:
نشر فى : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 12:37 م | آخر تحديث : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 12:37 م

ذكر الجيش الأفغاني في شمال البلاد، أن حوالي 70 مسلحا قتلوا أو أصيبوا أثناء عمليات استمرت 4 أيام، في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش في الشمال قوله في بيان له، إن القوات الأفغانية -التابعة للقوات الخاصة- نفذت عمليات على مدار 4 أيام في منطقة داشت آرتشي، ما أسفر عن مقتل 55 مسلحا على الأقل.

وأضاف البيان أن هناك 15 مسلحا آخرين على الأقل أصيبوا أثناء نفس العمليات.

وأضاف الجيش أنه قد تم تدمير 4 مخابئ كبيرة للمتفجرات، وما لا يقل عن 60 موقعا قتاليا، أثناء العمليات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، والتي تشمل حركة طالبان، على العمليات حتى الآن.


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