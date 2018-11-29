رئيس ألمانيا يزور الصين الأسبوع المقبل

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أعلن ديوان الرئاسة بألمانيا، اليوم الخميس، أن الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير سوف يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية، يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح الديوان أن محطات زيارة الرئيس الألماني التي تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر القادم تشمل إقليمي كانتون وسيتشوان، وكذلك العاصمة الصينية بكين.

ويأتي على جدول الزيارة إجراء مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانغ في بكين.

وسوف يلتقي شتاينماير أيضًا فنانين ومثقفين صينيين.

وتعد التحديات الاجتماعية والمجتمعية للتحول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي موضوعًا مهما للزيارة.

وفي إقليم كانتون سوف يتشاور الرئيس الألماني مع أصحاب شركات ورجال أعمال بشأن التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الرقمنة.

وسوف يلقي شتاينماير في إقليم سيتشوان خطابًا أمام الطلاب في جامعة بمدينة تشنجدو، عاصمة الإقليم.