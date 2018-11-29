استبيان: 56% من الإيطاليين يؤيدون الهجرة المنتظمة

أظهر استبيان أن 56 بالمائة من الإيطاليين يؤيدون وجود قواعد تنظم دخول المهاجرين إلى بلادهم، ومن ثم توزيعهم في أوروبا.

جاء الاستبيان - الذي أجراه الاتحاد الأوروبي للتعاونيات (Uecoop/IXE) - في ضوء الجدل الدائر حول الميثاق الأممي للهجرة، الذي علقت الحكومة الإيطالية تأييدها له في انتظار قرار من البرلمان، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأظهر الاستبيان أن "قضية الهجرة من بين المسائل الأكثر تعقيدا من ناحية إدارته"، سواء أكان "على صعيد دخول المهاجرين الى البلاد أم الإندماج لمن يسمح لهم بالبقاء على التراب الإيطالي"، حيث "يحتاج الى تعلم اللغة، العثور على سكن وكسب دخل للعيش بشرعية".

ووفقا للمعطيات، فإن "هناك سلسلة من المشاكل التي تعرقل إدارة شرون المهاجرين"، الأمر الذي "أدى العام الماضي الى نمو عدد الايطاليين الذين يعارضون تدفقات الهجرة بنسبة 5 %"، وهي "ظاهرة استقطبت الرأي العام الوطني جزئيا مع 21% من مؤيدي إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بصرف النظر عن الظروف فيها".

وخلص استبيان (Uecoop/IXE) الى القول إن "هناك نسبة 21% أخرى تعارض الأولى تماماً"، حيث "تريد فتح أبواب البلاد أمام أي شخص في إطار حق الاستقبال الواجب بالنسبة لمن يأتون من أوضاع صعبة".