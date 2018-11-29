منظمة الأمم المتحدة للطفولة تعلن وصول 14 مليون جرعة لقاح لليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الخميس، عن وصول أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية إلى مطار عدن الدولي.

وأوضحت، على صفحتها على موقع «تويتر»، أن هذه اللقاحات «تكفي لأكثر من 13 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و15 سنة في الحملة الوطنية المقبلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية».

يأتي الإعلان بالتزامن مع وصول مارك لوكوك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في زيارة من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

كما يأتي في ظل مساع يبذلها المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإقناع أطراف النزاع بالمشاركة في مفاوضات السلام المزمع عقدها في السويد مطلع الشهر القادم.