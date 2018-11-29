«الشيوخ» الأمريكي يصوت للدفع بقرار ينهي الدعم العسكري للسعودية

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الدفع بقرار يسعى إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها التي تقودها باليمن.

ويعني التصويت الذي جاء بواقع تأييد 63 صوتا مقابل رفض 37 صوتا أن القرار الذي يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الدعم العسكري للجيش السعودي يمكن أن يسلك طريقا في مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من النقاش وتصويت محتمل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه من الضروري إجراء تصويت إجرائي ثان لفتح نقاش حول القرار، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يتم الأسبوع المقبل.

ويعني القرار أن ترامب سيضطر إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في غضون 30 يومًا.