واشنطن ولندن تتوصلان إلى اتفاق طيران جديد بعد «البريكست»

قال وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق طيران جديد من شأنه حماية الرحلات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيحل اتفاق "السماوات المفتوحة" الجديد محل اتفاقية الطيران الحالية للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة ، والتي لن تشمل بريطانيا بعد أن تغادر التكتل في 29 مارس.

وهذا الاتفاق مع الولايات المتحدة هو واحد من تسع ترتيبات للخدمات الجوية الثنائية التي تم تأمينها من قبل بريطانيا حتى الآن، والاتفاقات الأخرى أبرمت مع ألبانيا وجورجيا وأيسلندا وإسرائيل وكوسوفو والجبل الأسود والمغرب وسويسرا.

وقال جرايلينج في بيان: "هذا الترتيب الجديد وتلك (الترتيبات)التي أبرمت مع ثماني دول أخرى حول العالم دليل على أن المملكة المتحدة ستظل لاعبا رئيسيا على الساحة العالمية بعد أن نغادر الاتحاد الأوروبي."

وذكر البيان أن اتفاق الطيران مع كندا وصل إلى "مرحلة متقدمة".

كما أن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، الذي سيصوت عليه النواب في 11 ديسمبر، ينص على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على التفاوض حول "اتفاقية شاملة للنقل الجوي".