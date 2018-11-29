الحوثيون يعلنون استهداف مهبط للمروحيات جنوب غربي السعودية

أفاد مصدر في القوة الصاروخية التابعة لجماعة انصار الله (الحوثيين) في ليمن بإطلاق دفعة من صواريخ "بدر1 بي" الباليستية على مهبط لمروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر، في جران جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة نت" عن المصدر قوله إن "الضربة الباليستية أصابت أهدافها بدقة عالية وألحقت خسائر فادحة".

وأكد المصدر مقتل طيارين وتدمير عدة طائرات الاباتشي في الموقع المستهدف بنجران ونشوب حريق بمخازن تسليح الأباتشي.

ويستهدف الحوثيون بمقذوفات صاروخية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا منذ 26 مارس 2015، لدعم "الحكومة الشرعية في اليمن" والقوات التابعة لها من أجل استعادة مناطق سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في يناير من العام ذاته.