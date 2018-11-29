رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي: إبطاء الزيادات في أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الأربعاء، إن أسعار الفائدة تقترب من مستويات محايدة، مشيرا إلى أنه سوف يتم العمل على إبطاء الزيادات في أسعار الفائدة.

وكان تصريح باول خلال خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في نيويورك، خروجا عن تعليقات أدلى بها في أكتوبر الماضي، عندما قال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي كان "ابعد مايكون محايدا" .

وقد أدت هذه التصريحات إلى ارتفاع في الأسواق الأمريكية بعد أن تراجعت أسعار الأسهم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال باول اليوم إن "معدلات الفائدة ما زالت منخفضة بالمعايير التاريخية، وما زالت أقل بقليل من النطاق الواسع لتقديرات المستوى الذي سيكون محايدا بالنسبة للاقتصاد، أي أنه لا يؤدي إلى تسريع وتيرة النمو ولا يبطئ سرعته".

وقد خص الرئيس دونالد ترامب باول بنقد شديد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب، في مقابلة اجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" أول أمس الثلاثاء، إنه "ليس سعيدًا ولو بقدر بسيط" من بأول".

ويعني ارتفاع معدل الفائدة أن الولايات المتحدة يجب أن تدفع أموالا أكثر لسداد ديونها.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال زيادة تكاليف القروض عند شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل.