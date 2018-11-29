المتحدث باسم الجيش اليمني: قريبون من تحرير الحديدة ونطوق المدينة من كافة الاتجاهات

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العقيد عبده مجلي، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية وخفر السواحل بالتعاون مع التحالف العربي حريصون على تأمين الموانئ والشريط الساحلي بحضرموت من كافة الخروقات التي تتعرض لها من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والتي تستهدف أمن البحر الأحمر.

وقال مجلي - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية - إن "معركة الحديدة لا زالت مستمرة باستمرار العمليات الانقلابية، حتي يتم تحريرها هي وكافة الأراضي اليمنية"، لافتا إلى أن "الجيش اليمني يبعد عن خطوط التماس والبوابة الشرقية لميناء الحديدة بما يقارب 4 كم وعن قلب المدينة بحوالي 3 كم".

وأضاف أن "الجيش اليمني قام بتأمين المنظمات الإغاثية والإنسانية بمدينة الحديدة، ومهد الطرق لتكون آمنة للسكان الذين جعلتهم المليشيات دروعا بشرية، كما يقوم باستخراج الألغام متنوعة الأحجام والأنواع التي زرعتها المليشيات الحوثية".

وتابع: "الجيش الوطني وصل نحو تخوم جامعة الحديدة ومستشفي الثورة وسيطر على الاتجاه الجنوب على منطقة الربصة".

وأشار إلى "أنه من المتوقع تحرير مدينة الحديدة بالكامل والميناء الاستراتيجي خلال الأيام القليلة القادمة، كما يتم حاليا محاصرة المليشيات بالكامل"، موضحا أن "الهدف من العمليات العسكرية هو مكافحة التخريب والإرهاب الذي يقوم به الخارجون على القانون".