أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تضامن بلاده ودعهما للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وقال مودي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن بلاده تعرب عن دعمها القوي للقضية الفلسطينية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في جهوده لتأسيس دولة فلسطينية متحدة مستقلة ذات سيادة.

وأضاف مودي "نحن إذ نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نرجو أن يستأنف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي قريباً من أجل الوصول إلى حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات" معرباً في الوقت ذاته عن أطيبات تمنياتي للشعب الفلسطيني الصديق في سعيه لتأسيس دولته وتحقيق السلام والرخاء.

وأعلنت الهند، بحسب بيان للسفارة الهندية بالقاهرة، عن زيادة المنح السنوية المخصصة للطلاب الفلسطينيين، وإقامة 6 مشروعات جديدة منها إنشاء مستشفى تخصصي، ومركز لتمكين المرأة، ومطبعة وطنية وعدد من المدارس، وزيادة إسهاماتها السنوية في منظمة أونروا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "الزيارة التي قمت بها إلى فلسطين في فبراير الماضي هي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى فلسطين، وقد أكدت هذه الزيارة على التزام الهند بالتنمية وكان لها نتائج هامة في تعزيز الشراكة التنموية بين الهند وفلسطين".