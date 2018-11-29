الحزب الحاكم في تركيا يأمل وصول حجم التبادل التجاري مع ألمانيا لـ50 مليار دولار

يتوقع حزب التنمية والعدالة الحاكم في تركيا أن يعود التعاون الاقتصادي مع ألمانيا إلى سابق عهده وأن ترتفع درجته خلال العام المقبل لمستوى قياسي في ضوء انفراج العلاقات بين البلدين، حيث قال نائب رئيس الحزب، جودت يلماز، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إنه يتوقع تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 40 مليار دولار هذا العام و50 مليار دولار العام المقبل «ومن السهل تحقيق ذلك إذا نظرنا لحجم اقتصاد البلدين».

ويأمل يلماز أن يشمل التعاون الاقتصادي الذي سيعاود الازدياد قطاع الأسلحة الشائك أيضا.

وكانت حكومة برلين قد قلصت تراخيص تصدير الأسلحة لتركيا لأقصى درجة بسبب الأزمة التي نشبت بين البلدين والتدخل التركي في الحرب السورية.

وشدد يلماز على أن «تركيا وألمانيا حليفتان، مما يعني أن علينا أن نتعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي».

ورأى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أن ذلك يشمل أيضا التعاون في قطاع التسلح لصالح البلدين.

وكانت العلاقات الألمانية التركية قد بدأت تتحسن بعد عامين من التأزم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

ويأمل يلماز في ضوء هذا التحسن أن تحقق أعداد السائحين الألمان لتركيا رقما قياسيا يفوق رقم 5.6 مليون سائح القياسي الذي تحقق عام 2015.

وفي هذا السياق، انتقد يلماز توصيات الخارجية الألمانية بشأن السفر لتركيا والتي لاتزال تحذر مواطنيها من التعرض للاعتقال التعسفي «فتركيا لا تستحق هذه التحليلات وهذه المبادرات».

وشدد يلماز على أن عمليات الاعتقال التي تمت في تركيا كانت قانونية «فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك جزافا».

يشار إلى أنه لايزال هناك 5 مواطنين ألمان مسجونون في تركيا لأسباب تعتبرها ألمانيا سياسية. ودأبت تركيا على اتهام المعتقلين بدعم منظمات إرهابية.