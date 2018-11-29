سلسلة مستمرة من الهجوم الحاد الذي يشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الإعلام الأمريكي المحلي عامة وعلى قناة "CNN" خاصة، حيث تنال القناة الإخبارية الأمريكية نصيب الأسد من الهجوم المستمر عليها وعلى مراسليها.

ترامب أطلق أمس تغريدة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتحدث فيها ضعف المستوى الإعلامي للقناة، وعن طرح فكرة إنشاء قناة أمريكية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة في العالم.

ترصد "الشروق" أبرز تغريدات ترامب المهاجمة للقناة التي يصفها دائمًا بالكاذبة.

يوليو 2017:

سخر ترامب عبر موقع "تويتر"، من القناة بطريقة مختلفة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، فيديو يسخر فيه من القناة، ويظهر ترامب في الفيديو وهو يوجه لكمات قوية لشخص ووضع شعار القناة على وجهه، خلال إحدى مباريات المصارعة الحرة.

يوليو 2017:

"FNN"، اسم جديد اقترحه ترامب لتغيير اسم القناة بدلاً من "CNN"، في إشارة إلى أن أخبارها مزيفة، عقب نشر القناة تقارير تتعلق بالعلاقات المشبوهة لترامب مع روسيا.

نوفمبر 2017:

وصف ترامب قناة "CNN"، بالمزيفة والفاشلة، وكتب قائلاً : "كنت مضطرا أثناء زيارتي للفلبين إلى مشاهدة قناة "CNN"، بعد عدم مشاهدتها على مدى شهور عديدة، وأدركت من جديد إلى أي مدى هي سيئة ومزيفة، إنها فاشلة!".

ديسمبر 2017:

دعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شبكة "CNN"، إلى تغيير شعارها من الأكثر مصداقية إلى الأقل مصداقية، عقب نشرها تقرير أن ترامب وابنه تلقيا رسائل إلكترونية تحوي مفاتيح فك تشفير روابط بيانات ذات صلة بموقع ويكيليكس.

وكتب ترامب، عبر تويتر: "سي.إن.إن للأخبار المزيفة، ارتكبت مساء أمس خطأ فادحا ومتعمدا.. سنرى هل ستطرد سي.إن.إن، المسئول عن هذا الخطأ؟".

وأضاف ترامب "شعار سي إن إن، الأخبار الأكثر مصداقية.. جميعنا نعلم أن هذا ليس صحيحا، ويعتبر خداعا للجمهور الأمريكي.. يجب عليهم تغيير شعارهم إلى سي.إن.إن، الاسم الأقل مصداقية في عالم الأخبار"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من وسائل الإعلام الأكثر مصداقية بكثير من "سي.إن.إن" المزيفة للأخبار في الولايات المتحدة.

ديسمبر 2017:

وتارة أخرى اتهم ترمب، شبكة القناة التلفزيونية، بنشر أخبار كاذبة وتمثيل الشعب الأميركي بشكل سيئ في الخارج.

وقال ترامب، في تغريدته "قناة "فوكس نيوز تعتبر مصدراً هاماً للأخبار في الولايات المتحدة، وهي أكثر أهمية من CNN بالنسبة للأمريكيين"، مضيفًا أن العالم الخارجي يجد صعوبة في رؤية الحقائق الأمريكية، بسبب الأخبار الكاذبة التي تصدرها CNN.

يوليو 2018:

خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، رفض الإجابة على سؤال لمراسل شبكة "CNN" جيم أكوستا، ورفض ترامب منحه الفرصة ليوجه سوائله، قائلاً: "CNN شبكة أخبار كاذبة، وأرفض الإجابة عن أي سؤال منها".

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، قرر ترامب أن يعلق على الأمر عبر تويتر، قائلاً: "مضحك للمرة الأولى منذ فترة طويلة تصفحت أخبار CNN اليوم، لمعرفه ما إذا كانت تغطي ما حدث مع جيم أكوستا والذي هو في الواقع رجل لطيف، إلا أنني وجدت أخبارا كاذبة حول لقائي مع الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين".

أكتوبر 2018:

عقب انتشار عدد من الطرود المفخخة أمام منازل عدد من المسئولين في أمريكا على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق أوباما، ومنزل وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، شن ترامب هجومًا على شبكة CNN، وقنوات أخرى.

وقال ترامب في تغريداته "من المضحك كيف أن CNN ومعها قنوات أخرى من منخفضى التقييمات يمكنهم أن ينتقدوني وقتما يريدون ويحملوننى المسئولية فى أزمة الطرود المفخخة، ويقارنون بسخافة هذه المشكلة بأحداث مثل 11 سبتمبر وتفجيرات أوكلاهوما سيتى، لكن عندما انتقدهم أنا يصيبهم الجنون ويصرخون إن هذه تصرفات غير جديرة بالرئيس الأمريكى".

نوفمبر 2018:

خلال مؤتمر صحفي داخل البيت الأبيض، عقب نهاية الانتخابات النصفية للكونجرس، ‏هاجم ترامب مراسل الشبكة جيم أكوستا وصفًا إياه بأنه"شخص وقح وفظيع".

وقال له ترامب: "اتركني أدير البلاد وأنت قم بإدارة سي إن إن، أنت شخص وقح، وعار على القناة التي تعمل فيها، أنتم أعداء للناس لأنكم تنشرون الأخبار المزيفة".





نوفمبر 2018:

وفي أحدث تغريداته عن القناة، هاجم ترامب، مساء الأربعاء، قناة "CNN"، ملمحًا لإنشاء قناة حكومية جديدة تمثل أمريكا، قائلا: "على الرغم من أن عمل قناة "سي إن إن" في الولايات المتحدة ليس هو الأفضل بحسب الدراسات الأخيرة، وليس لديهم منافسة قوية في الإعلام العالمي. فإن القناة هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق. لهذا يجب فعل شيء ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أميركية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة في العالم".