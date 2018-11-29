مجلس الشورى البحريني يكرم عضوات المجلس احتفاء بـ«المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي»

احتفل مجلس الشورى صباح اليوم الخميس، بسعادة عضوات المجلس، والبالغ عددهن تسع عضوات، وذلك في حفل أقيم برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية 2018، والذي يقام هذا العام احتفاءً بـ"المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي".

وخلال حفل التكريم، أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المرأة البحرينية أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التطور التشريعي في مملكة البحرين، حيث أسهمت في صوغ العديد من القوانين المهمة والداعمة لاستقرار المجتمع، معربًا عن فخره واعتزازه بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الرعاية والاهتمام من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وقال إن هذا الدعم والاهتمام والرعاية، كانت نواة لتطور وتقدم المرأة البحرينية، وإحرازها للعديد من الإنجازات على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن بالغ تقديره.