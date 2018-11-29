«جوتيريش» يحذر من كارثة مناخية قبل مؤتمر بولندا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، من حدوث كارثة مناخية ،ودعا زعماء العالم إلى تحمل المسؤولية، قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر عالمي للمناخ في بولندا.

يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين حول التغير المناخي يوم الأحد القادم في كاتوفيتسه في بولندا، حيث من المقرر أن تتفاوض الدول على القواعد والتمويل لتنفيذ اتفاقية باريس 2015.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك "نحن نتجه نحو كارثة عالمية وعدم يقين بسبب الاضطرابات المناخية"، ودعا قادة العالم إلى رفع سقف طموحاتهم.

وذكر جوتيريش أن مشاكل التمويل ستكون على جدول الأعمال في كاتوفيتسه، وحث زعماء دول مجموعة العشرين على المساعدة في تمويل الإجراءات الرامية إلى الحد من التغير المناخي.

وقال "إن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتغير المناخ تتضاءل جانبها تكاليف اتخاذ إجراءات الآن ".