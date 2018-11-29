الديمقراطيون يصوتون لصالح ترشيح نانسي بيلوسي لرئاسة «النواب» الأمريكي

صوت الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة لترشيح النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة للمجلس عندما يتولون الأغلبية في المجلس الشهر المقبل.

وكان قرار الحزب بالعودة إلى بيلوسي متوقعاً على نطاق واسع رغم أنها واجهت معارضة من جانب مجموعة صغيرة من النواب الذين قالوا إن الحزب يجب أن يسعى إلى قيادة جديدة.

وتم ترشيح بيلوسي (78 عاما) التي مثلت منطقة في سان فرانسيسكو بالكونجرس لمدة 31 عاما، في تصويت خاص بواقع 203 أصوات إلى 32 صوتا.

ومن المقرر أن يصوت المجلس بكامل هيئته على الترشيح عندما يبدأ الكونجرس الجديد أعماله في الأسبوع الأول من يناير.

وستحتاج بيلوسي إلى أغلبية في المجلس للفوز بهذا التصويت.

وسيحصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس النواب نتيجة لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 6 نوفمبر. وحصل الحزب على 234 مقعدا. وترشحت بيلوسي للمنصب بلا منازع.