العثور على ختم يخص امرأة مؤثرة من القرن الـ 14 في الدنمارك

عثر خبير آثار هاوٍ على ختم يخص امرأة مؤثرة ومهمة من القرن الـ 14 الميلادي، وهي إليزابيث بوجسداتر، من الحركات المتمردة في شبه جزيرة يوتلاند بالدنمارك.

وقال خبراء إن الأثري عثر على الختم في "هودى" بالقرب من فاردي بغربي يوتلاند، وهو الجزء القاري من الدنمارك، وأنه تم التعرف من خلال الختم على شخصية صاحبته؛ لأن إليزابيث واحدة من النساء القليلات من تلك الحقبة، التي كان يشار إليها في المصادر المكتوبة والمقتنيات الأخرى التي تعود للقرن الـ 14.

وتوصف إليزابيث، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري، بأنها كانت تجيد التحدث في التجمعات السياسية خلال العصور الوسطى في الدنمارك.