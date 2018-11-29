المصرف المركزي الروسي: اقتصادنا قادر على مواجهة مخاطر العقوبات

أعلن المصرف المركزي الروسي، أن الاقتصاد الروسي يعتبر مستقرا بدرجة كافية كي يكون قادرا على مواجهة المخاطر المحتملة لمزيد من التدهور في موقف المستثمرين من أسواق الدول الناشئة والمخاطر الناجمة عن العقوبات الغربية.

وذكر بيان تحليلي للمصرف المركزي الروسي بعنوان "استعراض الأوضاع في مجال الاستقرار المالي"، اليوم الخميس، أنه بفضل وجود مؤشرات متوازنة للاقتصاد الكلي يعتبر الاقتصاد الروسي مستقرا بدرجة كافية تجعله قادرا على مواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن التدهور المتزايد في موقف المستثمرين من أسواق الدول الناشئة والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عن العقوبات الغربية.

يُذكر أن الكونجرس الأمريكي بحث في أغسطس الماضي مشروع قانون لتوسيع العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الديون السيادية الروسية الجديدة ومصارف الدولة، ومن بينها "فنيش إيكونوم بنك" و"سبيربنك" و"في تي بنك" و"غازبروم بنك" و"روس سيلخوز بنك" و"بروم سفياز بنك".