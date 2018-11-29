«التعاون الإسلامي» تطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بالوقوف ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان الاستعماري وسياسة التهويد والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة المسئولية التاريخية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاه إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي بمناسبة إحياء يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، التأكيد على موقف المنظمة الثابت والراسخ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأهاب الأمين العام، أطراف المجتمع الدولي لمواءمة سياساتها ومواقفها وجهودها ودورها مع ما يمليه التزامها بسيادة القانون والعدل وإشاعة السلم والأمن الدوليين، من خلال الانخراط الفاعل والجاد في إحياء مسار السلام برعاية متعددة الأطراف، وفق إطار زمني محدد، استنادا إلى المرجعيات الدولية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتنفيذ رؤية حل الدولتين، ووضع حد للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة.