ميركل تدعو لحرية الوصول إلى بحر آزوف ومدينة ماريوبول الأوكرانية

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى حرية الوصول إلى بحر آزوف ومدينة ماريوبول الأوكرانية، في ظل النزاع المحتدم حاليا بين روسيا وأوكرانيا في هذه المنطقة.

وقالت ميركل، اليوم الخميس، بالعاصمة الألمانية برلين، إنها سوف تناقش الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في الأرجنتين.

وأكدت المستشارة الاتحادية أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للنزاع إلا بالحوار، وقالت، اليوم، خلال افتتاح منتدى اقتصادي ألماني- أوكراني: "ليس هناك حل عسكري".

وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، ثم احتجزها، الأحد الماضي، في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم.

وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي.

وعقب الحادث، أعلن الرئيس الأوكراني فرض الأحكام العرفية بدءًا من أمس الأربعاء، وحذر من "غزو" روسي لبلاده.

ودعت المستشارة الألمانية لإطلاق سراح الجنود الأوكرانيين المحتجزين وإلى تسليم السفن، واتهمت بوتين بالإسهام في تردي حركة الملاحة البحرية من خلال بناء جسر من شبه جزيرة القرم فوق المضيق. قائلة: "تلك هي مسؤولية الرئيس الروسي".

يذكر أنه تم افتتاح هذا الجسر في مايو الماضي.