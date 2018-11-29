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جوتيريش: التغير المناخي قضية عالمية حدث إخفاق في التعامل معها

نيويورك- أ ش أ
نشر فى : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 10:18 ص | آخر تحديث : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 10:18 ص

قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن ظاهرة التغير المناخي تعد قضية عالمية، إلا أنه حدث إخفاق في التعامل معها.

وحذر جوتيريش -في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أذاعها اليوم الخميس- من أن تصاعد النزعات القومية في جميع أرجاء العالم قلل من الإرادة السياسية لبعض الدول في العمل بشكل جماعي؛ من أجل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وحث جميع القادة السياسيين على أن تكون ظاهرة التغير المناخي من الأولويات.

وقال جوتيريش، إن الإرادة السياسية اليوم ليست مرتفعة كما يجب أن تكون، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا هامًا وتاريخيًا وهو اتفاق باريس للمناخ، إلا أن عددًا من الدول لم تؤد ما تعهدت به في هذا الاتفاق، كما أن ما تم التعهد به ليس كافيًا لأنه سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في نهاية القرن والذي يعد كارثة كلية.


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