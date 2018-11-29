اليابان تبلغ السفير الكوري الجنوبي احتجاجها على حكم المحكمة العليا في سول

استدعت اليابان السفير الكوري الجنوبي لي سو هون، إلى وزارة الخارجية في طوكيو، اليوم الخميس، احتجاجا على تأييد المحكمة العليا في سول لحكمين بمحكمة الاستئناف، يقضيان بدفع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية تعويضات إلى ضحايا العمل القسري خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وأخبر نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيو أكيبا، السفير لي بأن اليابان مستعدة للتعامل مع القضية "بحزم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الانباء اليابانية "كيودو" عن مسئولين في الخارجية لم تسمهم.

وقالت اليابان إن مسألة التعويض عن زمن الحرب، تم حلها بالفعل بموجب اتفاقية في عام 1965 مع كوريا الجنوبية، بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بالممتلكات والمطالبات.

ومن جانبها، قالت المحكمة الكورية الجنوبية إن حق ضحايا التعبئة القسرية في طلب التعويض، مازال قائما.

وقال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، في بيان له إن "هذه القرارات مؤسفة للغاية وغير مقبولة على الاطلاق.. إن القرارات تطيح تماما بالأساس القانوني للعلاقة الودية والتعاونية التي طورتها اليابان والجمهورية الكورية منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1965".

وأضاف الوزير أن اليابان "تطالب بشدة بأن تأخذ الجمهورية الكورية الاجراءات المناسبة، التي تشمل إجراءات فورية لمعالجة هذا الإخلال بالقانون الدولي".

ومن ناحية أخرى، قالت شركة "ميتسوبيشي"، في بيان لها، إن "هذه الأحكام مؤسفة للغاية"، مضيفة أن الشركة "ستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة، مع الحفاظ على التواصل مع الحكومة اليابانية حول هذا الشأن".