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غارة إسرائيلية على منطقة الكسوة جنوبي سوريا

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 10:33 م | آخر تحديث : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 10:33 م

شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الخميس، غارة جوية على منطقة الكسوة جنوبي سوريا، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل.

وكانت وسائل إعلام سورية، قد تحدثت عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات فوق المنطقة الجنوبية.

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