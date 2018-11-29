غارة إسرائيلية على منطقة الكسوة جنوبي سوريا

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شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الخميس، غارة جوية على منطقة الكسوة جنوبي سوريا، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل.
وكانت وسائل إعلام سورية، قد تحدثت عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات فوق المنطقة الجنوبية.