3 ضباط شرطة في أمريكا يساعدون «أم زينب» في الولادة

تمكن 3 ضباط من قوات الشرطة الأمريكية من مساعدة سيدة حامل في وضع مولودها في منزلها بمدينة نيويورك، بعد أن فاجأتها آلام المخاض، وكان زوجها عالقا في الطريق بسبب ازحام المرور.

وتعرضت أومي بجاها، 23 عاما، طالبة تمريض، للمخاض المفاجئ في منزلها في "ماونت هوب" بمنطقة "برونكس" بنيويورك، وسرعان ما طلبت خالتها رقم الطوارئ ووصل إليها على الفور 3 من رجال الشرطة.

وقالت الأم الشابة إنها تعجبت في بادئ الأمر عن ماذا بوسع هؤلاء الرجال الثلاثة أن يفعلوه، ولكن بمجرد أن بدأوا يخبروها بما يجب عليها فعله تيقنت أن لديهم خبرة، وأنهم مدربون على مواجهة مثل هذا الموقف، وسرعان ما ذهب قلقها قليلا، وبدأت في اتباع تعليماتهم ولا سيما وأن رأس الطفل قد بدأت تظهر.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، أن الضباط الثلاثة كانوا يأخذون التعليمات على الهاتف من خدمة الطوارئ الطبية من فحص نبضات قلب الطفل وتدفئته وغيرها من الأمور، إلى أن خرجت المولودة "زينب" إلى الحياة.