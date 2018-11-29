ضبط أحد عناصر الدعم اللوجستي لـ«داعش» في نينوي العراقية

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، القبض على أحد عناصر الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة (القيارة) بمحافظة نينوي.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أوردته قناة (الإخبارية ) العراقية، أن دوريات تابعة للفرقة 20 بمديرية الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أحد العناصر المهمة المسؤولة عن تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش"، مضيفا أن الإرهابي كان مندسا بين النازحين في مخيم (الجدعة) بمنطقة (القيارة - الموصل)، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

كانت القوات المسلحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، القضاء علي تنظيم "داعش" الإرهابي نهائيا من الأراضي العراقية ومواصلة البحث عن الخلايا النائمة.