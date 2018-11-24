صحيفة ألمانية: بولندا تعتزم بناء محطات طاقة نووية بحلول 2033

تعتزم بولندا بناء عدة محطات للطاقة النووية بحلول عام 2033، وفقا لما ذكرته صحيفة ميركيشه أودر تسايتونج الألمانية اليوم الخميس، قبل أيام من استضافة بولندا الجولة القادمة من محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ.

وطبقا للتقرير، فإن بلدات زارنوفيتش وكوبالينو شمال غرب جدانسك قيد النظر لإقامة أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية "باب" أن الحكومة لم توافق بشكل نهائي بعد على الخطط.

وتسعى بولندا، التي تعتمد على الفحم للحصول على 80 % من احتياجاتها من الطاقة، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنهاء اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

ويريد حزب القانون والعدالة البولندي تنفيذ خطط تم وضعها منذ عدة سنوات من قبل حكومة سابقة، ولكن تم تأجيلها لأسباب مالية، وبسبب عدم الوضوح بشأن الأماكن التي سيتم التخلص من النفايات النووية فيها.

كما أن هناك معارضة مستمرة للخطة من قبل ناشطين متعللين بمخاطر الطاقة النووية، بالإضافة إلى قلق مسؤولين حكوميين من احتمال تأثير محطات الطاقة النووية على السياحة.