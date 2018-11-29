قمة ترامب-كيم مصدر إلهام لفستان ملكة جمال سنغافورة لهذا العام

قد يكون الأمل في تحقيق السلام العالمي هو مجرد عبارة مجازية تكررها ملكات الجمال مرارا، إلا أن ملكة جمال سنغافورة لهذا العام لا تأمل في ذلك فحسب، بل إنها ترتديه أيضا، حرفيا.

وفي نهائيات ملكة جمال الكون، التي من المقرر أن تقام بتايلاند في ديسمبر المقبل، ستقوم زهرة خانوم، البالغة من العمر 24 عاما، بارتداء فستان مستوحى من القمة التاريخية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت سابق من العام الجاري.

ويشار إلى أن القمة التي عُقدت في سنغافورة، كانت أول اجتماع من نوعه بين زعيم للدولة المنعزلة ورئيس أمريكي، ويوجد على النصف العلوي من الفستان، زوج من أجنحة الحمام الممدودة على ظهر الفستان، مع علامة سلام مثبتة على خط العنق.

أما تنورة الفستان، فتظهر عليها ذراعان، إحداهما ملفوفة بالعلم الأمريكي والاخرى بالعلم الكوري الشمالي، حيث تمتد الذراعان من أجل مصافحة قوية، بينما تزين صور من سنغافورة حافة التنورة.

ومن جانبه، قال مو قاسم، مصمم الفستان الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، في مقابلة أجراها مع موقع "آسيا وان" الإلكتروني: "بما إن القمة كانت حول صنع السلام، فمن الطبيعي أن نستخدم فكرة السلام العالمي".

ويمنح قسم الأزياء الوطنية في مسابقة ملكات الجمال الدولية، فرصة للمتسابقات لعرض النكهات والعادات المحلية الخاصة ببلادهن.

وفي عام 2015، سارت ملكة جمال تايلاند على الطريق الخاص بملكات الجمال وهي ترتدي فستانا مستوحى من التوك توك، للاحتفال بالمركبة المعروفة ذات الثلاث عجلات والمنتشرة في شوارع بلادها.