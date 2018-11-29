قائد البحرية الأوكرانية: يتعين على تركيا إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية

صرح قائد البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، بأنه يتعين على تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية، وذلك في ظل الخلاف بين موسكو وكييف في خليج كيرتش.

وقال الأدميرال إيهور فورونشينكو، أمام مؤتمر للأمن الملاحي في كييف، إن بلاده ستطلب من جمهورية تركيا إغلاق البوسفور حتى يعرف الروس أن بلادهم انتهكت القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكرينفورم" عنه القول: "أثق بأن المجتمع الدولي سيقر بأن عملا عدوانيا ارتُكب ضد أوكرانيا".

كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا، أمس، الوضع في منطقة البحر الأسود في أعقاب التوترات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن الخدمة الصحفية للكرملين أنه "في إطار الحادث الخطير الذي أثارته كييف في منطقة مضيق كيرتش، جرى تبادل للآراء بشأن الأمور المتعلقة بالاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود".

وتوترت الأوضاع بصورة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بين أوكرانيا وروسيا، على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم. وقامت القوات الروسية على إثر ذلك باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية بطواقمها.