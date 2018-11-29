المحكمة العليا بكوريا الجنوبية تأمر «ميتسوبيتشي» بتعويض ضحايا العمل القسري في وقت الحرب

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمين في محكمة الاستئناف، يأمران شركة «ميتسوبيشي» اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، بأن مجلس قضاة المحكمة، الذي يضم 4 قضاة، أصدر قرارات بشأن دعاوى تعويض ضد شركة «ميتسوبيشي» المحدودة للصناعات الثقيلة.

وأيدت المحكمة قرارين، أحدهما يقضي بدفع شركة «ميتسوبيشي» مبلغ يتراوح بين 100 و120 مليون وون (ما يتراوح بين 89 و109 ملايين دولار)، لكل امرأة من 5 نساء -بينهن يانج جيوم-داك، البالغة من العمر 87 عاما - وأحد أفراد عائلة الضحية.

أما القرار الآخر، فيقضي بدفع الشركة مبلغ 80 مليون وون لكل واحد من 6 من ضحايا العمل القسري، بحسب «يونهاب».

وتأتي الأحكام بعد شهر تقريباً من تأييد المحكمة العليا لحكم الاستئناف صدر في عام 2013، كانت أمرت فيه شركة «نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال كورب» بأن تدفع لكل مدع كوري، 100 مليون وون كتعويض. وقد أدى الحكم الصادر في 30 من أكتوبر الماضي، إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين سول وطوكيو.

وذكرت «يونهاب» أن المحكمة العليا كانت وافقت على قرار الشهر الماضي بأن معاهدة 1965 الموقعة بين كوريا الجنوبية واليابان لتسوية قضايا الحقبة الاستعمارية، لا تنهي حقوق الأفراد في المطالبة بتعويضات.

وكانت الضحايا من النساء وأسرهن قد رفعن دعوى قضائية للتعويض في عام 2012 لعملهن بدون أجر في مصنع للطائرات في ميتسوبيشي في ناجويا في عام 1944.