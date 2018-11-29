مصدر: بدء مفاوضات السلام اليمنية بالسويد الشهر القادم

أفاد مصدر يمني مسؤول، اليوم الخميس، انطلاق مفاوضات السلام اليمنية بالسويد في الثالث من الشهر القادم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "جميع الأطراف لم تؤكد بعدُ الموافقة على حضور المفاوضات، ولم ترد على رسالة المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث".

وأشار المصدر إلى أن هناك تلاعبا وتملصا من الحوثيين بشأن التزامهم بتسليم ميناء ومدينة الحديدة (غرب اليمن) إلى الأمم المتحدة ثم إلى الحكومة الشرعية.

وتابع: "احتمال أن ينعكس هذا بشكل سلبي على انطلاق المشاورات في وقتها".

في السياق نفسه، أعلن سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل أرون، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "مفاوضات السويد التي يقودها المبعوث الأممي ستعقد في الأسبوع القادم".

وقال: "لقد حجزت رحلتي وأتطلع إلى رؤية المبعوث الأممي هناك مترئسًا الوفد، الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما، وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه".

ويسعى المبعوث الأممي لإقناع أطراف الصراع في اليمن بالمشاركة في مفاوضات السلام لإنهاء الصراع المسلح بالبلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويحتاج 22 مليون شخص، أو ما يعادل 75 بالمئة من السكان في اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8ر4 مليون يمني على الأقل، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، حسب تقرير للأمم المتحدة.