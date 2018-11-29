«ترامب» يشارك في تقليد إضاءة شجرة عيد الميلاد بحديقة البيت الأبيض

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء في تقليد عمره 96 عامًا، وهو إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية في حديقة البيت الأبيض.

وقال ترامب: "هذا الوقت من العام الذي نبتهج فيه مع عائلتنا وأصدقائنا، لنشر العمل الخيري وحسن النية في التزامنا في جميع أنحاء هذا البلد بجميع مجتمعاتنا، ولنشكر (الله) على كل البركات في حياتنا".

وأصدر الرئيس المعروف بخطابته الجافة والمثيرة للانقسام أحيانا، رسالة للوحدة أثناء إضاءة الشجرة.

وقال: "نحن عائلة أمريكية واحدة، نتألم معا ونشفى معا، وسنظل دائما نتحرك معا".

كما أعرب عن الشكر للمسعفين وأفراد الجيش الأمريكي.