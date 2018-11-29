انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي السابع للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلقت أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال المؤتمر الإقليمي السابع للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه الجمعية المغربية للتقييم، وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمقيمين حول موضوع "السياسات الوطنية للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الأطر المؤسساتية وآليات التقييم الإقليمية"، بحضور وفود حكومية وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويعتبر المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال تقييم السياسات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الشراكات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم وتطوير السياسات العمومية بجميع أنحاء المنطقتين.

ويتضمن برنامج المؤتمر، ورشات تكوينية وجلسات تناقش على الخصوص مواضيع "التقييمات الوطنية التطوعية لأهداف التنمية المستدامة"، و"ممارسات التقييم على المستويات الفرعية الوطنية" وسياسات وأنظمة التقييم الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.