الشرطة الهولندية تفكك خطا لإنتاج عقاقير النشوة وتقبض على 13 شخصا

ألقت الشرطة الهولندية القبض، على 13 شخصا، وصادرت مئات الكيلوجرامات من المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج عقاقير النشوة الأسبوع الجاري.

وأشارت الشرطة، اليوم الخميس، إلى أن قائمة المقبوض عليهم في هولندا تتضمن أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 32 و 64 عاما، ومن بينهم مجموعتان تضمان آباء وأبناء، كما أن اثنين من المقبوض عليهم مطلوبان بالفعل في السويد. وأدت العملية التي شهدتها هولندا إلى القبض على شخص في بلجيكا.

وقالت الشرطة إن المخدرات كانت في طريقها للأسواق الاسكندنافية.

وفي ظل المداهمات فتشت الشرطة تسعة مواقع في هولندا. كان أحد هؤلاء المعتقلين في خضم انتاج عقاقير النشوة حيث كان يقوم بتشغيل آلتين، بمقدورهما، بحسب الشرطة، إنتاج 18700 قرص في الساعة.

وأسفرت المداهمات عن مصادرة عدة مئات من الكيلوجرامات من مواد الإنتاج و26 كيلوجراما من حبوب النشوة ومليون يورو(1.5 مليون دولار) نقدا وبندقيتين والعديد من السيارات الفخمة وآلة لعد الأموال.