السعودية تدعو السودان لحضور اجتماع مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر

وجهت المملكة العربية السعودية الدعوة للسودان للمشاركة في الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والمزمع عقده بمدينة الرياض يوم 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، أمس الأربعاء، بسفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، والذي سلمه رسالة خطية من نظيره السعودي عادل الجبير يدعوه فيها للمشاركة في الاجتماع، وذلك لمناقشة مسودة تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة وسبل دعمها وتطويرها.