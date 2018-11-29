محمد بن راشد يكرم 30 إنجازا رائدا في «أوائل الإمارات»

كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم الخميس، 30 إنجازا رائدا ضمن مبادرة "أوائل الإمارات".

أقيم حفل التكريم في إمارة أبوظبي في إطار الدورة الـ5 من مبادرة "أوائل الإمارات"، وشملت قائمة الفائزين: جواز السفر الإماراتي، متحف اللوفر أبوظبي، مطار دبي الدولي، المدينة الجامعية في الشارقة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، برج خليفة، معرض الشارقة الدولي للكتاب، شركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية، جامع الشيخ زايد الكبير، ميناء الفجيرة، حكومة عجمان الرقمية، جامعة خليفة، خليفة سات، برنامج دبي للأداء الحكومي والتميز، محمية جزيرة السينية، جائزة الشيخ زايد للكتاب، موانئ دبي العالمية، الجامعة الأمريكية في الشارقة، مترو دبي، محمية وادي الوريعة في الفجيرة، علماء الإمارات، مستشفى كليفلاند أبوظبي، طيران الإمارات، تحدي القراءة العربي، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، محطة براكة النووية، مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، مدينة مصدر، برنامج الخدمة الوطنية.

وبحسب بوابة العين الإخبارية لاقت حملة التصويت على "إنجازات إماراتية يفخر بها زايد" تفاعلاً كبيراً لدى المتابعين إذ جرى تسلم مليون تصويت على 58 إنجازاً وطنياً منذ فتح باب التصويت، فيما استقبل أكثر من ٦ آلاف إنجاز منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني والوسم الخاص بالمبادرة.