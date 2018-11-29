أمين عام حلف الناتو يطالب روسيا بالالتزام الفوري بمعاهدة للصواريخ

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، موسكو إلى الالتزام الكامل والفوري بمعاهدة الصواريخ النووية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن صاروخ روسيا الجديد متوسط المدى يضع المعاهدة في "خطر شديد".

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بصاروخ كروز "نوفاتور 9 إم 729"، المعروف بـ"إس.إس.سي-8" الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من العام الجاري، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الشهر الماضي بالانسحاب من المعاهدة، ويحذر الناتو أيضا روسيا بشأن الصاروخ الجديد.

وكتب ستولتنبرج، في صحيفتي "لا ريبوبليكا" الإيطالية و"إلباييس" الإسبانية، أن صاروخ "إس.إس.سي-8" يسهل نقله وإخفاؤه، كما أنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية، ويقلل وقت التحذير إلى دقائق، ويفتح المجال أمام صراع نووي، "كما أنه قادر على الوصول إلى عواصم أوروبية".

وأضاف أن "الأعمال الروسية تقوض معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وتعرضها لخطر شديد "، منوها أن واشنطن "ملتزمة تماما"، ومن المتوقع مناقشة الأمر خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف الأسبوع القادم.

وأضاف ستولتنبرج أن "معاهدة يحترمها جانب واحد.. لن تحمينا"، قائلا: "إذا فقدت معاهدة تأثيرها على الأرض، فإنها لا تعدو كونها قطعة ورق".

وتابع: "على الناتو أن يكون صارما ويستعد لما هو آتٍ"، دون أن يوضح ما هي التدابير المضادة المحتملة، مضيفا وأضاف :"إذا ما أردنا تجنب أسلحة نووية، فإننا بحاجة إلى التأكد من أن قوتنا التقليدية للردع والدفاع قوية".