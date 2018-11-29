سفير كوريا الجنوبية: زيادة النمو الاقتصادي 6% سيزيد من حجم الاستثمارات الكورية بمصر

أكد سفير كوريا الجنوبية بمصر، يوون يوا تشول، أن مصر حققت نموا اقتصاديا حاليا وصل إلى 6%، قد يساعد كثيرا على زيادة حجم الاستثمارات الكورية داخل مصر، وأنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الحكومة المصرية بلغت تكلفتها نحو 3 مليارات دولار، على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، كما تم أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البنية التحية، وإنشاء خط للسكة الحديد يربط نجع حمادي بالأقصر بتكلفة 150 مليون دولار.

جاء ذلك على هامش زيارة السفير الكوري لمحافظة أسوان للمشاركة في احتفالية جامعة أسوان باليوم الثقافي الكوري،

وأضاف السفير الكوري أن مصر بلد كبير ومؤثر فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك حلول اقتصادية كبيرة بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس السيسي لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأشار تشول إلى أن السائح الكورى يعشق زيارة مصر، خصوصا الأهرامات والنيل، حيث زار مصر قبل ثورة يناير قرابت 70 ألف سائح، فيما انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 10 الأف سائح عقب الثورة، وتحسنت المعدلات السياحية لتصل مؤخرا إلى نحو 12 ألف سائح، وأن مصر تحتاج حاليا إلى تنوع وسائل الترويج السياحى لها، لجذب المزيد من السائحين فى العالم.

ووصف أسوان أنها تستحق أن تكون عاصمة لمصر جنوبا، لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة فى تغير بنيتها التحتية، قائلا: "نحن سعداء للتعاون الثقافى مع شعب أسوان من خلال إنشاء قسم للغة الكورية بجامعة أسوان لدعم التواصل ونشر الثقافة الكورية داخل المحافظة، وأننا سنستغل وجود قسم اللغة الكورية فى إقامة أيام ثقافية وفعاليات للثقافة الكورية داخل أسوان".

وبشأن دعوة الشركات الكورية للعمل وتوجية مناخ الاستثمار الكورى إلى مصر، قال تشول أن ذلك يتطلب من الحكومة المصرية نقل الصورة كاملة عن فرص الاستثمار المتاحة داخل مصر، فى ظل أن الوضع الاقتصادى المصري الآن مطمئن للغاية، والذى يقابلة استقرار الوضع الأمني حاليا.

وتابع: "إنني مبهور بما يقوم به الرئيس السيسي لتطوير الوضع الاقتصادي بمصر"، مشيرا إلى إن مصر استطاعت أن تتغلب على المصاعب، موضحا أن المستثمر الكوري يشاهد عن قرب الوضع في مصر وسوف يكون هناك استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

والتقى السفير الكوري، خلال زيارته، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي؛ لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها المحافظة.