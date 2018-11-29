تصاعد التوتر بين «السبسي» وحركة النهضة في تونس بشأن ملف تنظيمها السري

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، إن المحاكم ستنظر في ملف التنظيم السري لحزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة متصاعدة مع الحزب الإسلامي.

وترأس السبسي اليوم اجتماعا دوريا لمجلس الأمن القومي، وكان من بين جدول أعماله النظر في ملف التنظيم السري لحزب النهضة، بعد أيام من التقاء الرئيس ممثلين عن هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتتهم الهيئة النهضة بإدارة تنظيم سري مواز للدولة وباختراق المؤسسات الرسمية والتجسس على المؤسسة العسكرية والتستر على وثائق على علاقة باغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، في غرفة سوداء بمقر وزارة الداخلية.

وقال بيان رئاسي اليوم إن المجلس، الذي حضره وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان وقيادات عسكرية، تداول ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وذكر السبسي في تصريح نشرته الرئاسة "استمتعت لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وقد أثار هذا الموضوع حساسية لدى النهضة. أنا لست في وارد النهضة ولا أحد. أعمل من أجل مصلحة تونس، ولست ضد أي حد وكذلك النهضة".

وتابع الرئيس "استمعت الى المحامين (من الهيئة) وكلامهم كان معقولا وقدموا وثائق. هل أغمض عيناي؟ ليس هناك سرا. التنظيم لم يعد سريا. يبدو هذا ماأثار حفيظة النهضة".

كما اتهم الرئيس حركة النهضة بتوجيه بيان مبطن بالتهديد ضده، مضيفا " النهضة أصدرت بيانا فيه تهديد لشخصي. هل سأسمح بهذا؟ المحاكم ستنظر في هذا".