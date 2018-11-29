فيتنام تلقي القبض على مصرفي بارز في إطار حملة ضد الفساد

أعلنت الحكومة الفيتنامية أنه تم، اليوم الخميس، القبض على الرئيس السابق لأحد أكبر المصارف المملوكة للدولة بسبب تهم فساد.

وأعلنت وزارة الأمن العام أن تران باك ها، 62 عاما، الرئيس السابق لبنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي، مشتبه بأنه "انتهك اللوائح المتعلقة بالعمليات المصرفية".

وجاء إلقاء القبض، اليوم الخميس، على "ها"، الذي تقاعد من منصبه في سبتمبر 2016، بسبب صلته بقرض قيمته 207 ملايين دولار، تم منحه لبنك التعمير الفيتنامي المحاط بالفضائح.

وخلصت لجنة التفتيش المركزية في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى أن "ها" قد انتهك اللوائح المصرفية عند إقراض المال لبنك التعمير.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة في مدينة "هو تشي منه" حكما بحق هوا ثاي فان، وهو مستشار سابق في بنك التعمير، بالسجن لمدة 30 سنة لإدانته باختلاس 278 مليون دولار من البنك.

كما تم اعتقال 3 من مساعدي "ها"، اليوم الخميس، وبالإضافة إلى "ها"، يشتبه بقيامهم بالمساعدة على استشراء الفساد في بنك التعمير من خلال منح القروض بالمخالفة للقانون.