بالصور كيف كانت شوارع بريطانيا قبل 150 عاما وكيف أصبحت الآن ؟

كانت شوارع بريطانيا قبل 150عاما هادئة، واسعة، تتكون من مباني حجرية، وأحصنة يستخدمها المواطنون في التنقل بين القرى الريفية آنذاك.

وأظهرت صور بالأبيض والأسود نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، للعاصمة البريطانية لندن، مدى التحول الصارخ الذي لحق بشوارها، والمناطق التاريخية فيها بعد مرور 150 عاما عليها، مقارنة بوضعها الآن في العام 2018.

تم التقاط الصور في منطقة واحدة، قبل قرن ونصف، عندما كان التصوير الأبيض والأسود لا يزال في مهده؛ لتسلط بذلك الضوء على التحول الصارخ للمدن، والسلام الهادئ في الكاتدرائية الريفية.

صورة توضح التحول الكبير الذي لحق لكاتدرائية ويلز التاريخية في الريف الإنجليزية، بعد أن كانت في سلام هادئ قبل 150 عام، بينما تم ترميمها في العصر الحديث، لتظهر معالمها بشكل واضح.

صورة لحي كينسينجتون وتشيلسي، أحد أحياء لندن الأكثر تكلفة للعيش في المملكة الآن، أظهرت شكل الحياه فيه قبل 150 عام، حيث غلب عليه الهدوء مع طابع شبه ريفي، بينما الصورة الأخرى له في عام 2018، وهو يكتظ بالمارة مع وجود محطة مترو أنفاق صاخبة مليئة بالركاب والسياح.

صورة قديمة للموانئ والمناطق السياحية الشهيرة في قرية ديفون، التي كانت وجهة مفضلة لأغني الأوروبيين قبل 150 عاما، لاحتوائها على عشرات قوارب الصيد إلى جانب عدد من السفن الفاخرة، والتي لم تتغير كثيرا في العصر الحديث.

صورة لكنيسة سانت ماري أبوتس، الواقعة على زاوية شارع كينسينجتون هاي، وشارع كنسينجتون، حينما كانت مكانا أكثر تواضعا وهدوءا للعبادة.

أظهرت هذه اللقطة شارع ديري، حيث كانت تعيش العائلات الإنجليزية في خراب تحت وطأة الفقر المدقع، قبل بناء المكاتب الفاخرة، وشقق كنسينجتون الراقية ومنطقة التسوق التي اشتهرت بها المنطقة.