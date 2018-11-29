سول: الأمم المتحدة تدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن وزيرتها كانج كيونج-هوا اجتمعت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا العالمية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس - أن كانج أعربت عن شكرها لجوتيريش على تأييده المستمر لسياسات الحكومة الكورية الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية، وشرحت الوضع في شبه الجزيرة، داعية الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم المستمر لنزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في كوريا.

من جانبه، أكد جوتيريش مجددا تأييده لسياسات الحكومة الكورية الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية، متعهدا بالتعاون المستمر على مستوى الأمم المتحدة في نزع السلاح النووي وإقامة نظام سلمي في شبه الجزيرة، داعيا سول إلى الاهتمام بالقضايا العالمية، مثل التغير المناخي والإرهاب واللاجئين.

وذكرت الوكالة، أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية اجتمعت أيضا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وتبادلا وجهات النظر حول إصلاح الأمم المتحدة وتنفيذ التنمية المستدامة والاستجابة لتغير المناخ.

وجاءت زيارة كانج إلى نيويورك قبل قيامها بجولة إلى أمريكا الجنوبية لحضور حفل تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.