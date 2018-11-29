ميركل تعتزم العمل الجاد من أجل التوصل للحلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بذل جهود ضخمة من أجل التوصل لحلول عالمية للأزمات في ظل سياسة الانغلاق التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين التي تنطلق في الارجنتين غدا الجمعة لمدة يومين.

وذكرت دوائر حكومية ألمانية اليوم الخميس قبيل توجه ميركل إلى القمة التي تجمع بين رؤساء دول وحكومات أهم الدول الصناعية والناشئة بالعالم: "إنها فترات عصيبة بالنسبة للتعددية".

ونقلت الدوائر عن ميركل قولها إنه من الصعب هذا العام بصفة خاصة في ظل الخلافات بشأن القضايا التجارية وشؤون المناخ أن يتم صياغة بيان ختامي مشترك.

وبالنظر إلى اجتماع وشيك بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج على هامش القمة، نقلت الدوائر عن ميركل أنه إذا تم نزع فتيل النزاع التجاري بين البلدين، سيكون ذلك جيدا أيضا بالنسبة للاقتصاد الألماني.

ويرافق ميركل في زيارتها للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس زوجها يواخيم زاور، الذي كان رافقها إلى قمم سابقة للمجموعة، في اليابان مثلا، والعام وفي هامبورج العام الماضي.