الخميس 29 نوفمبر 2018 9:13 م القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

برلين: زيادة عدد أفراد الجيش الألماني إلى 203 ألف جندي

برلين - د ب أ
نشر فى : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 8:23 م | آخر تحديث : الخميس 29 نوفمبر 2018 - 8:23 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنه تقرر زيادة عدد جنود الجيش الألماني خلال الأعوام القادمة إلى 203 ألف جندي.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن وزيرة الدفاع الألمانية صادقت على مشروع بهذا الشأن للفترة الزمنية حتى عام 2025.

وأوضحت الوزارة أن العوامل الرئيسية لزيادة الحاجة لأفراد هي تزايد الالتزامات العالمية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "التطورات الهائلة في مجال المعلومات والإلكترونيات وكذلك المساعي الرامية لرقمنة القوات كان محفزات أيضا".

وكان مقررا في السابق زيادة أفراد الجيش بإجمالي 180 ألف جندي إلى 198 ألف جندي حتى عام 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك